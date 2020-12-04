АСВ погасило задолженность перед ЦБ на сумму 2,2 млрд рублей

УрБК, Москва, 01.04.2021. В конце марта Агентство по страхованию вкладов (АСВ) перечислило Банку России 2,2 млрд руб. в рамках погашения задолженности по кредитной линии, об этом говорится в официальном сообщении госкорпорации.



В общей сложности АСВ направило на погашение кредита Банку России 513,8 млрд руб., в том числе в 2021 году — 49,9 млрд руб. Остаток задолженности агентства составляет 339 млрд руб.



Напомним, что в 2015-2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов.