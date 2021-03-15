В Свердловской области с начала года сняли с регистрационного учета 67,5 тыс. безработных

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. На Среднем Урале в I квартале сняли с регистрационного учета 67,5 тыс. безработных. Об этом рассказал директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов в ходе совместного заседания совета общественной безопасности региона и координационного совещания по обеспечению правопорядка.
«В этом году было трудоустроено свыше 24 тыс. уральцев, что на 3 тыс. больше показателя аналогичного периода прошлого года», — сообщил Д. Антонов.
По его словам, число безработных на Среднем Урале сократилось за счет открытия центров занятости и возобновления личного приема граждан.
И. о. губернатора Свердловской области Александр Высокинский заявил, что с начала года уровень официально зарегистрированной безработицы в регионе снизился с 5,39% до 3,86%.
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