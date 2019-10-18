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В Екатеринбурге вводится одностороннее движение на участке улицы Серафимы Дерябиной

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. В Екатеринбурге организуют одностороннее движение транспорта по внутриквартальному проезду от улицы Зоологической до улицы Серафимы Дерябиной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В частности, МБУ «Центр организации движения» установит соответствующие дорожные знаки, регулирующие одностороннее движение, на участке от въезда на территорию Областной детской клинической больницы № 1 на улице Серафимы Дерябиной, 32/1 до подъезда к дому на улице Серафимы Дерябиной, 30б.

Отмечается, что организация на этом участке одностороннего движения стала ответом на запрос местных жителей, неоднократно обращавшихся в администрацию города с вопросом об обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети.

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