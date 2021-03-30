Свердловский минстрой будет курировать проведение реновации территорий в регионе

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Свердловский минстрой назначили уполномоченным органом власти при проведении реновации территорий, такое решение было принято на заседании областного правительства.



Напомним, что 24 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о комплексном развитии территорий. Ранее законопроект о КРТ утвердило региональное Заксобрание.



Федеральный закон о КРТ определяет только концептуальные рамки проектов по реновации. Все практические аспекты — определение границ такой территории, утверждение адресных программ, на основании которых планируется снос, реконструкция объектов капитального строительства, установление критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома, — отданы на откуп региональным властям. Принятый закон о КРТ во многом носит рамочный характер. Все детали будут прописаны в отдельных правовых актах, которые планируют подготовить к III кварталу 2021 года. Первые площадки КРТ обещают назвать к 1 апреля. Уже известно, что реновация Екатеринбурга начнется с микрорайонов Уралмаш и Эльмаш.



«Достаточно активно уже ведутся дискуссии о том, жителям каких районов и домов предложат войти в КРТ. Тем не менее на этом этапе мы, как и прежде, исходим из того, что у нас механизм КРТ затронет малоэтажную — в один-два этажа — застройку, дома, где в отдельных случаях нет элементарных удобств», — цитирует слова и. о. губернатора Свердловской области Александра Высокинского департамент информполитики региона.