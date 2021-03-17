Таможенники пресекли ввоз в Екатеринбург 11 тонн контрафактной одежды из Казахстана

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Сотрудники Тюменской таможни задержали 16 тыс. ед. товаров, запрещенных к реализации на территории РФ. Нелегальная продукция перевозилась из Казахстана в Екатеринбург.
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, большегруз остановили на российско-казахстанской границе для проверки документов. В ходе досмотра выявили около 9 т предметов одежды без кода маркировки Data Matrix. Кроме того, таможенники обнаружили еще 2 т контрафактных товаров от известных брендов — Adidas, Puma, Reebok, Armani, Nike и Calvin Klein.
Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления
Как уточнил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Тюменской таможни Александр Решетников, правообладателям товарных знаков причинен ущерб на сумму более 25 млн руб.
Отмечается, что в 2021 году это самое крупное задержание Тюменской таможни как контрафактных товаров, так и товаров без обязательной маркировки.
УрБК, Челябинск, 17.03.2021. Сотрудники Челябинской таможни совместно с Южноуральским Пограничным управлением ФСБ ...22.12.2020 Тюменские таможенники пресекли ввоз в Екатеринбург 90 пар спортивных брюк от GUCCI стоимостью более 7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2020. Крупную партию контрафактной одежды бренда GUCCI стоимостью более 7 млн руб. пытались ...14.08.2020 В Челябинской области на границе задержано 26 тыс. единиц контрафактного товара
УрБК, Челябинск, 14.08.2020. В Челябинской области на контрольно-пропускном пункте «Троицк» задержана крупная партия ...31.01.2020 Челябинская таможня изъяла контрафактные кроссовки Adidas, Reebok и Nike на сумму более 9 млн рублей
УрБК, Челябинск, 31.01.2020. Мобильной группой Челябинской таможни совместно с южноуральским Пограничным управлением ...12.12.2018 Челябинские таможенники не пустили в Екатеринбург контрафактную одежду на 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2018. Сотрудники Челябинской таможни совместно с региональным пограничным управлением ФСБ ...