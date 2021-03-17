Таможенники пресекли ввоз в Екатеринбург 11 тонн контрафактной одежды из Казахстана

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Сотрудники Тюменской таможни задержали 16 тыс. ед. товаров, запрещенных к реализации на территории РФ. Нелегальная продукция перевозилась из Казахстана в Екатеринбург.



Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, большегруз остановили на российско-казахстанской границе для проверки документов. В ходе досмотра выявили около 9 т предметов одежды без кода маркировки Data Matrix. Кроме того, таможенники обнаружили еще 2 т контрафактных товаров от известных брендов — Adidas, Puma, Reebok, Armani, Nike и Calvin Klein.





Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления



Как уточнил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Тюменской таможни Александр Решетников, правообладателям товарных знаков причинен ущерб на сумму более 25 млн руб.



Отмечается, что в 2021 году это самое крупное задержание Тюменской таможни как контрафактных товаров, так и товаров без обязательной маркировки.