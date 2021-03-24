Президент РФ высказал неодобрение в адрес глав регионов из-за большой задолженности перед коммерческими банками

УрБК, Москва, 01.04.2021. Президент РФ Владимир Путин накануне, 31 марта, выступил с критикой в адрес губернаторов российских регионов, которые накопили большие кредитные долги перед коммерческими банками. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
«Я очень хорошо помню, как мы организовывали работу, связанную с реструктуризацией кредитной задолженности регионов, хорошо помню. И помню, что на мое удивление выяснялось тогда, что некоторые руководители регионов, имея возможность взять своевременно бюджетные кредиты либо даже заместить своевременно, этого не делали, а предпочитали по накатанной брать дорогие деньги в кредитных организациях и накапливать так называемый небюджетный долг, коммерческий долг. Остаётся только вопрос открытым: зачем они это делали? Они, конечно, оказались в ловушке, точнее не они, а их бюджеты, но лучше бы их самих поместить в ловушку соответствующую», — отметил президент.
Отметим, что в список регионов РФ со значительным размером коммерческого долга попала и Свердловская область. Так, ее долг составляет 19,8 млрд руб. — по этому показателю она занимает восьмое место. На первом месте по размеру коммерческого долга располагается Московская область — 63 млрд руб.
При этом Свердловская область на данный момент занимает второе место по размеру государственного долга среди российских регионов. На 1 марта госдолг Среднего Урала составлял 120 млрд 898 млн руб.
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