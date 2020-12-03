Собственник самостроя над станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге попросил суд отложить снос здания

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. ООО «Промавтосервис» попросило суд отложить снос самовольной постройки над станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге, говорится в материалах свердловского арбитража.
Напомним, что в декабре 2019 года Арбитражный суд Свердловской области обязал ООО «Промавтосервис» вернуть администрации Екатеринбурга земельный участок возле перекрестка 8 Марта — Большакова. Ранее компания взяла этот участок в аренду. По условиям договора, на этой территории запрещалось возводить объекты капстроительства. Несмотря на это компания «Промавтосервис» построила на участке двухэтажный автоцентр.
16 июня 2020 года Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе предыдущие решения Арбитражного суда Свердловской области и апелляционного суда — вернуть участок в собственность администрации Екатеринбурга, а все незаконно возведенные на нем строения снести.
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