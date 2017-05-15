С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей

УрБК, Москва, 01.04.2021. В России вступили в силу изменения в «антитабачный закон», который устанавливает минимальную розничную цену на табачную продукцию. Так, пачка сигарет теперь не может стоить меньше 107 руб. 78 коп. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст поправок.
Цена установлена Минсельхозом и рассчитана по специальной формуле, учитывающей ставки акциза, налога на добавленную стоимость и повышающий коэффициент.
Ранее минимальная цена на табачную продукции в России была установлена на уровне не ниже 75% от максимальной розничной цены, определенной производителем.
Законопроект внесла группа депутатов от «Единой России» и ЛДПР в 2018 году. 30 декабря 2020 года закон о внесении изменений подписал президент РФ Владимир Путин.
УрБК, Москва, 15.05.2017. Минимальная розничная цена на водку в России с 13 мая 2017 года увеличена до 205 руб. за 0,5 ...08.02.2017 Минфин предлагает увеличить минимальную розничную цену на водку на 8%
УрБК, Москва, 08.02.2017. Минфин РФ предлагает увеличить минимальную розничную цену на водку на 8%, до 205 руб. за ...21.12.2016 В 2017 году сигареты могут подорожать до 220 рублей за пачку
УрБК, Москва, 21.12.2016. В 2017 году в России пачка сигарет может подорожать до 220 рублей. На данный момент средняя ...23.05.2014 В 2015 году минимальная цена пачки сигарет может составить 55 рублей
УрБК, Москва, 23.05.2014. Уже в следующем году принцип регулирования цен на водку могут распространить на табачный ...11.01.2011 Минимальная цена на водку в России повысилась до 98 рублей за 0,5 литра
УрБК, Москва, 11.01.2011. Минимальная цена на водку в РФ с 1 января 2011 года повысилась на 10% — до 98 рублей за 0,5 ...