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С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей

УрБК, Москва, 01.04.2021. В России вступили в силу изменения в «антитабачный закон», который устанавливает минимальную розничную цену на табачную продукцию. Так, пачка сигарет теперь не может стоить меньше 107 руб. 78 коп. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст поправок.

Цена установлена Минсельхозом и рассчитана по специальной формуле, учитывающей ставки акциза, налога на добавленную стоимость и повышающий коэффициент.

Ранее минимальная цена на табачную продукции в России была установлена на уровне не ниже 75% от максимальной розничной цены, определенной производителем.

Законопроект внесла группа депутатов от «Единой России» и ЛДПР в 2018 году. 30 декабря 2020 года закон о внесении изменений подписал президент РФ Владимир Путин.

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