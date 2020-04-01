Посевные площади в Свердловской области за четыре года сократились на 36,6 тыс. гектаров

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Посевные площади сельскохозяйственных культур в Свердловской области с 2016 по 2020 год сократились на 36,6 тыс. га, следует из материалов Свердловскстата.
К 2020 году в обороте агропромышленного комплекса находилось 810,7 тыс. га. В основном сокращение произошло в сельскохозяйственных организациях — на 47,5 тыс. га, до 593,3 тыс. га. В крестьянско-фермерских хозяйствах, наоборот, наблюдался прирост. За последние четыре года площадь увеличилась на 17,2 тыс. га, до 161,1 тыс. га.
С учетом всех категорий хозяйств с 2016 по 2020 год в регионе на 16 тыс. га сократились посевные площади зерновых и зерно-бобовых культур (до 322,7 тыс. га), на 6,9 тыс. га — картофеля и овощей с открытого грунта (до 49,8 тыс. га), на 13,7 тыс. га — кормовых культур (до 415,7 тыс. га).
Примечательно, что объем урожая за тот же период сильно не изменился. Так, с 2016 по 2020 год на 76,5 тыс. т выросли сборы зерна, до 673,5 тыс. т, на 3 тыс. т упали объемы производства картофеля, до 687,2 тыс. т, и на 8 тыс. т выросли сборы овощей, до 179,5 тыс. т.
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