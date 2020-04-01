УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:23

Посевные площади в Свердловской области за четыре года сократились на 36,6 тыс. гектаров

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Посевные площади сельскохозяйственных культур в Свердловской области с 2016 по 2020 год сократились на 36,6 тыс. га, следует из материалов Свердловскстата.

К 2020 году в обороте агропромышленного комплекса находилось 810,7 тыс. га. В основном сокращение произошло в сельскохозяйственных организациях — на 47,5 тыс. га, до 593,3 тыс. га. В крестьянско-фермерских хозяйствах, наоборот, наблюдался прирост. За последние четыре года площадь увеличилась на 17,2 тыс. га, до 161,1 тыс. га.

С учетом всех категорий хозяйств с 2016 по 2020 год в регионе на 16 тыс. га сократились посевные площади зерновых и зерно-бобовых культур (до 322,7 тыс. га), на 6,9 тыс. га — картофеля и овощей с открытого грунта (до 49,8 тыс. га), на 13,7 тыс. га — кормовых культур (до 415,7 тыс. га).

Примечательно, что объем урожая за тот же период сильно не изменился. Так, с 2016 по 2020 год на 76,5 тыс. т выросли сборы зерна, до 673,5 тыс. т, на 3 тыс. т упали объемы производства картофеля, до 687,2 тыс. т, и на 8 тыс. т выросли сборы овощей, до 179,5 тыс. т.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.04.2020 Посевные площади в Свердловской области за четыре года сократились на 55,5 тыс. гектаров

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2020. Общая территория посевных площадей в Свердловской области с 2015 по 2019 год ...

14.02.2019 За 2018 год посевные площади в Свердловской области сократились на 17,9 тыс. гектар

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. За 2018 год посевные площади на Среднем Урале сократились на 17,9 тыс. гектар. Об этом ...

07.02.2018 Посевные площади в Свердловской области в 2017 году сократились на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2018. Посевные площади в хозяйствах всех категорий Свердловской области в 2017 году составили ...

09.10.2017 За 10 лет посадки картофеля в России сократились на треть

С 2006 по 2016 год посевные площади картофеля в России сократились на 32,6%. Такие предварительные данные ...

09.10.2017 За 10 лет посадки картофеля в России сократились на треть

УрБК, Москва, 09.10.2017. С 2006 по 2016 год посевные площади картофеля в России сократились на 32,6%. Такие ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды02.03.2021Максим Спасский о проблеме мигрантов01.03.2021Коронавирус убивает цветочный бизнес Екатеринбурга03.03.2021Лидия Исаева: ФНС сделала все, чтобы изменения в налогообложении прошли для граждан без лишней нагрузки
Архив новостей
Апрель 2021 (24)
Март 2021 (738)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18