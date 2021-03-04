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Почти 60% российских банков зафиксировали в феврале отток средств физлиц

УрБК, Москва, 31.03.2021. 59,2% финансово-кредитных организаций РФ зафиксировали в феврале 2021 года отток средств физических лиц (в январе — 61,5%), говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

Отметим, что отток средств юридических лиц зафиксировали 59% российских банков (в январе — 48,1%).

Доля просрочки в сегменте розничного кредитования РФ в феврале снизились на 0,3 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем, до 5,3%. В корпоративном портфеле показатель вырос на 0,4 п. п., до 4,7%.

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