ММК получил четыре медали «Архимеда» за изобретения и полезную модель

УрБК, Магнитогорск, 31.03.2021. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) удостоился сразу четырех медалей XXIV Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед».



Как сообщает управление информации и общественных связей комбината, в этом году ПАО «ММК» представил на «Архимеде» четыре запатентованные изобретения и одну полезную модель.



Инновационный потенциал ММК получил высокую оценку экспертной комиссии и международного жюри Салона «Архимед-2021». В частности, компания награждена золотой медалью за разработку «Способ производства листов из криогенной конструкционной стали».



Также была отмечена разработка «Способ производства высокопрочного хладостойкого листового проката из низколегированной стали», получившая серебряную медаль. Высокопрочный листовой прокат из низколегированной стали северного исполнения с повышенной хладостойкостью предназначен для транспортного и тяжелого машиностроения.



Еще одной серебряной медалью международное жюри конкурса отметило полезную модель «Пассивный экзоскелет», относящуюся к устройствам, облегчающим перемещение грузов и предназначенным для усиления физических возможностей человека и повышения безопасности при работе в условиях тяжелого физического труда.



Бронзовой медали форума ММК был удостоен за разработку «Способ производства холоднокатаного высокопрочного проката различных классов прочности из двухфазной ферритно-мартенситной стали». Такой прокат может быть использован в автомобильной промышленности. Применение такого способа производства приводит к повышению пластичности, а также расширению технологических возможностей для получения из стали одинакового химического состава проката различных классов прочности.



По итогам форума ММК был также награжден дипломом «Почтения и благодарности» за активное участие в организации и проведении мероприятия.



24-й Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» проходил с 23 по 26 марта 2021 года в Москве, на территории конгрессно-выставочного комплекса гостиницы «Космос». Основной целью организации и проведения Салона «Архимед» является активизация изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, развитие рынка новых продуктов и услуг. ПАО «ММК» — регулярный участник этого крупнейшего форума инноваций, а разработки компании не раз удостаивались наград Салона.