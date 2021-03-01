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Новые автобусы на сумму почти 800 млн рублей для Екатеринбурга поставит компания Минтранса

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. ЕМУП «Гортранс» определило поставщика 60 новых автобусов. Новую технику на сумму 799 млн 220 тыс. руб. для Екатеринбурга предоставит АО «Государственная лизинговая компания» (ГТЛК). Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Минтранса.

Как указывается в документах закупки, ГТЛК признана победителем как единственный участник электронного аукциона. Поставить новую технику в Екатеринбург госкомпания обязалась не позднее 30 сентября 2021 года.

Ранее в администрации Екатеринбурга уже анонсировали поставку новых автобусов для ЕМУП «Гортранс».

Как сообщал УрБК, новый подвижной состав будет снабжен автоматической системой обнаружения и тушения пожара, видеонаблюдением, тахографом, Wi-Fi, программой контроля за состоянием водителя, оборудованием для перевозки маломобильных групп населения. Новая техника приобретается в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

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