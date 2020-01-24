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ЕВРАЗ направил 1,7 млн рублей на модернизацию и ремонт школы в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. ЕВРАЗ продолжает инвестировать в развитие образовательных учреждений. В частности, компания направила 1,7 млн руб. на создание современной лаборатории для обучения мехатронике в школе № 75/42 и ремонт актового зала в школе № 81 Нижнего Тагила.

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, в рамках проекта «Инженерная коллаборация» для создания в школе № 75/42 современной лаборатории закуплены магазинная и конвейерная станции, необходимые для их сборки инструменты и компрессор. Благодаря новому оборудованию дети учатся программировать работу промышленных контроллеров для управления производственными линиями. Факультатив по мехатронике посещают юноши и девушки с 14 лет. Самые успешные смогут принять участие в региональном чемпионате WorldSkills.

«Мехатроника объединяет сразу несколько направлений: электронику, механику, пневматику и программирование — это очень востребованные на ЕВРАЗ НТМК области знаний. Ребята получают реальные производственные навыки, к примеру, программируют промышленные контроллеры Siemens, которые используются в ЕВРАЗе и на других предприятиях города», — отметила директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.

ЕВРАЗ направил 1,7 млн рублей на модернизацию и ремонт школы в Нижнем Тагиле
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

В школе № 81 при поддержке ЕВРАЗа проведен ремонт актового зала, закуплена новая мебель и современное мультимедийное и световое оборудование.

«Ранее при поддержке ЕВРАЗа в 81-й школе была оборудована площадка для уличной гимнастики. Она пользуется большой популярностью. Мы будем и дальше по мере возможностей помогать школам, детским садам и учреждениям дополнительного образования нашего города», — сказал начальник технического управления ЕВРАЗ НТМК, депутат городской думы Константин Шведов.

В 2020 году ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК стали лучшими благотворителями Свердловской области. В течение года они помогали медицинским и социальным учреждениям Нижнего Тагила и Качканара в борьбе с COVID-19.

Всего за год ЕВРАЗ направил на социальные, благотворительные и спонсорские программы более 7,2 млрд руб., уточняет пресс-служба горно-металлургического холдинга.

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