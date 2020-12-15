Свердловская РЭК не участвовала в замерах при формировании тарифов на вывоз ТКО

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области не участвовала в проведении замеров, от результатов которых зависят тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов. К такому выводу пришла прокуратура Свердловской области по итогам проверки, проведенной в ряде муниципалитетов.



«Анализ надзорной деятельности свидетельствует о том, что фактически представители РЭК СО в работе комиссий участия не принимают, также при проведении замеров и фиксировании результатов не присутствуют», — говорится в письме надзорного ведомства, которое приводит депутат регионального Заксобрания Александр Ивачев.



Соответственно, в РЭК СО, как отмечают в прокуратуре, не фиксируют результаты, которые учитываются при формировании тарифов на вывоз ТКО.



Кроме того, обнаружилось, что в ряде муниципалитетов замеры ТКО не были организованы. В частности, в Алапаевском муниципальном образовании не создавалось специальных комиссий.



В связи с выявленными нарушениями губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву внесено представление.