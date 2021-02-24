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МЧС продлило предупреждение о сильном ветре на Среднем Урале до 1 апреля

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. В Свердловской области с 31 марта по 1 апреля местами ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Отметим, что подобное предупреждение ведомство объявляло на сегодня, 31 марта. В частности, прогнозировался сильный ветер с порывами до 18 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям соблюдать меры безопасности в период непогоды, в том числе без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Кроме того, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможен сход снега, падение шифера и других предметов.

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