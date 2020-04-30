ЦБ выпустил памятные монеты в честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина

УрБК, Москва, 31.03.2021. Сегодня, 31 марта, Банк России выпускает в обращение памятные монеты «60-летие первого полета человека в космос» номиналом 25 руб. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, космический корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту был запущен с космодрома Байконур на околоземную орбиту. Полет первого космонавта ознаменовал прорыв человечества в космическое пространство», — говорится в сообщении.
Согласно официальной информации ЦБ, в обращение выпущено две серебряные монеты и две монеты из недрагоценных металлов номинальной стоимостью 25 руб.
На оборотной стороне монеты номиналом 25 руб. расположены рельефные изображения летящей фигуры человека с крыльями и звезды на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных изображений звездного неба и мифологических животных — зодиакальных созвездий Тельца, Льва, Стрельца. Внизу по окружности имеются надписи: «12 АПРЕЛЯ 1961 г.», «60 ЛЕТ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС». Тираж серебряной монеты составил 1 тыс. штук.
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