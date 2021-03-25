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На Южном Урале доля просрочки по потребкредитам в феврале составила 16,2%

УрБК, Челябинск, 31.03.2021. В Челябинской области доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам к общему объему действующих кредитов данного типа в феврале текущего года составила 16,2%, что на 0,3 процентного пункта (п. п.) больше показателя аналогичного периода прошлого года (15,9%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 15-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Лидерами по самым низким значениям доли просроченной задолженности по потребкредитам в феврале этого года стали Ханты-Мансийский АО (8,2%), Республика Татарстан (12,5%), Удмуртская Республика (13,9%), Ленинградская (14,5%) и Московская (14,5%) области.

Согласно исследованию НБКИ, заметнее всего доля просроченных кредитов снизилась в феврале этого года в Иркутской области (минус 0,8 п. п.), Ханты-Мансийском АО (минус 0,4 п. п.), а также в Свердловской (минус 0,3 п. п.) и Кемеровской (минус 0,2 п. п.) областях. При этом в большинстве российских регионов данный показатель вырос, в том числе в Санкт-Петербурге (плюс 5,6 п. п.), Москве (плюс 4,1 п. п.), Ставропольском крае (плюс 3,5 п. п.), а также в Саратовской (плюс 3,1 п. п.) и Волгоградской (плюс 3 п. п.) областях.

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