Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют рост ставок по ипотеке в РФ до 7,5-8%

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. Ставки по ипотеке в РФ к концу года могут вырасти до 7,5-8%. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».



«Более вероятным мы считаем сценарий завершения госпрограммы в планируемый срок — 1 июля 2021-го — или же ее значительной модификации, которая может заключаться в продлении программы только в отдельных регионах, где не наблюдалось существенного роста цен на первичное жилье, а также в ограничении количества ее участников за счет увеличения первоначального взноса или снижения максимального лимита на стоимость жилья, которое можно приобрести в рамках льготной ипотеки. При таком сценарии мы ожидаем, что объем выдач составит 3,6-3,8 трлн руб., а вероятный диапазон средней ставки во II полугодии 2021-го вырастет с 7-7,5 до 7,5-8% после завершения или изменения госпрограммы», — говорится в сообщении.



Напомним, что программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% стартовала по поручению президента РФ Владимира Путина. Она заработала в апреле прошлого года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце прошлого года российские власти продлили срок ее действия до 1 июля 2021 года. С момента запуска программы ее условия неоднократно корректировались. Так, в конце июня президент РФ Владимир Путин предложил увеличить максимальный порог кредита для российских регионов с 3 до 6 млн руб. В начале августа глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 20 до 15%.



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