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В Свердловской области выявлено 129 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 31 марта 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 82 тыс. 516 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 9 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 735. За сутки из больниц выписаны 144 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 75 тыс. 855 человек.

В России за минувшие сутки был выявлено 8 тыс. 275 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 545 тыс. 095 человек. За сутки зарегистрировано 408 летальных случаев (всего 98 тыс. 850), выздоровели 10 тыс. 176 человек (всего 4 млн 166 тыс. 172).

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