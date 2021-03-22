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Сегодня, 12:42

Средняя стоимость жилья в новостройках Челябинска превысила 54 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Челябинск, 31.03.2021. Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Челябинска достигла 54 тыс. 211 руб., говорится в исследовании портала «Мир квартир».

По итогам I квартала 2021 года квартиры на первичном рынке жилья столицы Южного Урала подорожали на 3,5%.

Отметим, что в среднем по стране новостройки прибавили в цене 4,5%. В лидерах роста — Ленинградская область (плюс 9,5%), Брянск (плюс 9,2%), Симферополь (плюс 8,8%), Владимир (плюс 8,6%) и Волгоград (плюс 8,6%).

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