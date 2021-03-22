Средняя стоимость жилья в новостройках Челябинска превысила 54 тыс. рублей за кв. метр

Квартиры в новостройках Екатеринбурга в I квартале подорожали на 4,2%

УрБК, Челябинск, 22.03.2021. Средняя стоимость новостроек в Челябинске в марте 2021 года составила 52,9 тыс. руб. Об ...

Средняя стоимость квартир в новостройках Челябинска за месяц снизилась на 5%

УрБК, Челябинск, 28.12.2020. Средняя цена предложения в строящихся домах Челябинска (за исключением элитного сегмента) ...

В Челябинске квартиры на вторичном рынке с начала года подешевели на 1,8%

УрБК, Челябинск, 13.07.2020. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Челябинска в I полугодии 2020 года ...