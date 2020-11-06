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В Новоуральске в рамках соцпроекта «Росатома» открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. В Новоуральске официально открыт многопрофильный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Кедр-Южный», который был построен при участии госкорпорации «Росатом», сообщает пресс-служба компании.

В новом здании размещены площадки для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, теннисом, комфортный тренажерный зал, оснащенный современным оборудованием, а также зал для единоборств.

В Новоуральске в рамках соцпроекта «Росатома» открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Фото предоставлено пресс-службой АО «УЭХК»

Объект был возведен в рамках соглашения между госкорпорацией и Свердловской областью. На его строительство «Росатом» выделил 177,4 млн руб. Также была софинансирована закупка современных тренажеров.

«Дополнительные налоговые отчисления в рамках соглашений Росатома с регионами перечисляются для финансирования конкретных социальных проектов в «атомных» городах, поэтому жители Новоуральска быстро смогли увидеть результаты этой работы. За счет этих средств в Новоуральском городском округе уже построены дома для переселения жителей из ветхого жилья, благоустроен сквер НИЯУ МИФИ, расширено здание школы в деревне Починок, построена спортивная база, проводятся ремонтные работы в учреждениях социальной сферы и реконструкция центрального стадиона», — отметил директор по региональной работе и социальным проектам АО «ТВЭЛ» (топливный дивизион «Росатома») Юрий Кривов.

Госкорпорация «Росатом» с 2012 года содействует приросту налоговых отчислений в областной бюджет от организаций атомной отрасли, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области. В свою очередь, получаемые дополнительные средства правительство области направляет на социально-экономическое развитие «атомных» городов, расположенных на территории региона. Деньги расходуются по согласованию с органами местного самоуправления на социальные и жилищно-коммунальные нужды и объекты.

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