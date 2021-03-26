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Глава компании «Россети» Андрей Рюмин принял участие в заседании комитета Совета Федерации по экономической политике

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. Глава компании «Россети» Андрей Рюмин рассказал о приоритетах компании на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Как сообщает департамент по связям с общественностью «Россети Урал», центральной темой заседания с участием председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова стала деятельность «Россетей» в рамках инфраструктурных проектов государственного значения, включая развитие БАМ и Транссиба в соответствии с «майскими» указами президента РФ.

«Россети» уже завершили ряд крупных мероприятий, связанных с увеличением пропускной способности железнодорожных магистралей. На данный момент введено 250 МВА трансформаторной мощности и более 500 км ЛЭП. В утвержденных планах на 2021-2022 годы — ввод в работу почти 1 000 МВА новой трансформаторной мощности и более 700 км ЛЭП для электроснабжения БАМ и Транссиба. Также среди крупных инфраструктурных проектов — переустройство 150 сетевых объектов для строительства скоростной автодороги «Москва — Нижний Новгород — Казань», — отметил Андрей Рюмин.

Глава компании «Россети» Андрей Рюмин принял участие в заседании комитета Совета Федерации по экономической политике
Фото предоставлено пресс-службой «Россети Урал»

Помимо этого, участники заседания обсудили темы, связанные с развитием регионов РФ.

Одним из приоритетных вопросов стала доступность сетевой инфраструктуры. Благодаря масштабной работе, которую провели «Россети», Россия по показателю «Подключение к системе электроснабжения» заняла рекордное 7-е место в рейтинге Doing Business, опубликованном в октябре 2019 года. Минимальная задача — сохранить место в топ-10.

Другим важным вопросом явилось вступление в силу норм закона № 522-ФЗ. «Россети» и до вступления закона в силу осуществляли работу по внедрению «умных» счетчиков. В 2020 году специалисты компании установили более 1 млн интеллектуальных приборов учета.

Также важной темой стало формирование единого центра ответственности. Компания ведет системную работу по консолидации бесхозяйных объектов и сетей сторонних собственников в регионах присутствия.

Работа в условиях COVID-19 — еще одна тема, которую затрагивали на заседании. Отмечается, что приоритетом «Россетей» является бесперебойное электроснабжение больниц, организаций соцсферы и инфраструктуры.

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