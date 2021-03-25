В Свердловской области средний размер выданных в феврале микрозаймов вырос на 4,1%

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. В Свердловской области средний размер выданных в феврале 2021 года микрозаймов составил 8 тыс. 097 руб., что на 4,1% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (7 тыс. 781 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 18-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках по среднему размеру выданных в феврале текущего года микрозаймов расположились Москва (11,06 тыс. руб.), Воронежская (10,54 тыс. руб.) и Ростовская (9,77 тыс. руб.) области, Санкт-Петербург (9,59 тыс. руб.), а также Белгородская область (9,51 тыс. руб.).



Согласно исследованию НБКИ, в феврале наиболее заметный рост средний размер займов «до зарплаты» продемонстрировал в Белгородской области (плюс 15,2%), Красноярском крае (плюс 13,6%), Иркутской области (плюс 10,5%), а также Приморском крае (плюс 9,5%) и Архангельской области (плюс 9,1%). В то время уменьшился этот показатель в Ставропольском крае (минус 10,1%), Саратовской (минус 3,2%) и Воронежской (минус 2,7%) областях, а также в Москве (минус 2,6%) и Тюменской области (минус 2,1%).



В целом по стране средний размер микрозаймов в феврале 2021 года составил 8,44 тыс. руб., что на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8,13 тыс. руб.).