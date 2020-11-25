Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России до 2,9% в 2021 году

УрБК, Москва, 31.03.2021. Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 2,9% вместо предыдущего роста на уровне 2,6%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад международной организации по странам Европы и Центральной Азии.



В 2022 году по прогнозу Всемирного банка рост экономики России составит 3,2% вместо 3%, прогнозируемых в предыдущем докладе.



«Более низкое, чем ожидалось, сокращение ВВП в 2020 году и быстрое ослабление ограничений, связанных с COVID-19, улучшили динамику роста, побуждая повысить прогноз экономического роста РФ до 2,9% в 2021 году», — говорится в докладе.



По данным аналитиков Всемирного банка, уровень инфляции в России в 2021 году составит 4,3%. Дефицит российского бюджета по итогам года составит, согласно прогнозам, 2% ВВП.