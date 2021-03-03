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В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась почти на 14%

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. В Свердловской области за неделю с 22 по 28 марта 2021 года зарегистрировано 26 тыс. 438 случаев ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога на 23,2% и ниже уровня прошлой недели на 12,6%.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за 12-ю календарную неделю зарегистрировано 13 тыс. 292 случая заболевания ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 17,8%, ниже уровня прошлой недели на 13,9%.

Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ (выше среднеобластного в 1,5 раза и более) признаны Туринский, Режевской, Сысертский городские округа, пос. Уральский, ЗАТО Свободный, Богданович и Верхняя Тура.

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