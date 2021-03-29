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На Южном Урале средний размер выданных в феврале займов «до зарплаты» увеличился на 5,6%

УрБК, Челябинск, 31.03.2021. В Челябинской области средний размер выданных в феврале 2021 года микрозаймов составил 7 тыс. 719 руб., что на 5,6% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (7 тыс. 308 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 25-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Ниже него в списке по среднему размеру выданных в феврале текущего года микрозаймов оказались Иркутская область (7 тыс. 596 руб.), Республика Башкортостан (7 тыс. 581 руб.), Алтайский (7 тыс. 432 руб.) и Пермский края (7 тыс. 276 руб.), а также Кемеровская область (6 тыс. 776 руб.).

Согласно исследованию НБКИ, в целом по стране в феврале этого года средний размер микрозайма составил 8,44 тыс. руб., что на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8,13 тыс. руб.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями. По его словам, после падения в апреле прошлого года постепенное возвращение к прежним уровням показал и средний чек займа «до зарплаты». А в зимние месяцы его значение оказалось даже более высоким, чем в аналогичные периоды прошлого года.

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