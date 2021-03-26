Специалисты «Россети Урал» научились ремонтировать электросети без отключения напряжения

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» осваивают технологию, которая позволяет проводить работы на объектах энергетики без отключения напряжения. Об этом сообщает департамент по связям с общественностью компании.



Технологию тестируют в производственном отделении Центральные электрические сети, в зоне ответственности которого территория с густонаселенными районами, прилегающая к столице Среднего Урала.



«В настоящее время сформированы первые бригады, которые будут применять новую технологию. Энергетики прошли обучение в специализированном учебном центре, а по завершении провели практическую часть по выполнению работ под напряжением в действующей электроустановке. Специалисты производственного отделения переработали методическую базу для создания производственных инструкций, собственных технологических карт по выполнению работ под напряжением на токоведущих частях и инструкций по охране труда. В арсенале профильных бригад специальные инструменты, современные изолирующие приспособления и средства индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.



Новый вид работ был применен при работе на воздушной линии 0,4 кВ в поселке Монетном Березовского городского округа. Энергетики без снятия напряжения произвели замену ответвления к дому клиента. Специалисты отсоединили неизолированный провод, питающий дом, и установили самонесущий изолированный провод, который является оптимальным безопасным решением для потребителей. Длительность работ составила 2,5 часа. В остальных 40 домовладениях, которые получают электроснабжение от данной ЛЭП, электричество не отключалось. Жители улицы могли вести привычный образ жизни и пользоваться электроприборами в течение всего времени, пока шли работы.



Компания «Россети Урал» планирует внедрять современную форму технического обслуживания распределительных электросетей на всей территории обслуживания. В перспективе будет увеличиваться количество опытных бригад, которые пройдут обучение по проведению работ под напряжением. Энергетики смогут, не снимая напряжения, ремонтировать воздушные линии электропередачи, производить монтаж ответвлений к потребителям, проводить наладку сетей уличного освещения, перетягивать провод, менять изоляторы и устанавливать счетчики. При применении нового метода работы снижается недоотпуск электроэнергии, уменьшается время выполнения работ, сокращаются затраты на мероприятия по выводу оборудования в ремонт.



«Надо отметить, что уральские энергетики во все времена были передовыми по применению новаторских способов ремонта сетевых объектов. Так, в период Великой Отечественной войны работы по наладке сетевых объектов под напряжением стали необходимым условием для обеспечения бесперебойной работы линий электропередачи, отключение которых являлось невозможным из-за прерывания энергоснабжения стратегических промышленных предприятий. В 80-х годах впервые на Урале электромонтеры «Свердловэнерго» провели уникальную операцию по ремонту линии электропередачи 500 кВ без отключения напряжения», — рассказали в департаменте по связям с общественностью «Россети Урал».