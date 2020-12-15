Утверждена стратегия по социально-экономическому развитию Екатеринбурга на 2021-2023 годы

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план мероприятий Екатеринбурга по социально-экономическому развитию города на 2021 год и приоритетные направления на 2022-2023 годы.



«Документ, разработанный в строгом соответствии со Стратегическим планом развития Екатеринбурга до 2030 года, предусматривает поэтапную реализацию целого ряда приоритетных задач. В частности, распоряжением предписано выполнение ключевых мероприятий по сохранению и развитию человеческого потенциала, развитию и модернизации жилищно-коммунального комплекса, улучшению качества устойчивой городской среды», — сообщает пресс-служба горадминистрации.



Также в качестве основных направлений на ближайшие три года выделены: пространственное развитие столицы Урала, развитие гражданского общества и местного самоуправления, повышение качества рынка товаров и услуг, дальнейшее укрепление позиций Екатеринбурга в качестве межрегионального инновационно ориентированного промышленно-финансового центра. Согласно утвержденному документу, отдельное внимание городские власти уделят формированию комфортной, экологически благополучной городской среды.



Достижение количественных показателей и своевременное выявление этапов дорожной карты будет обеспечиваться реализацией профильных муниципальных программ. Контроль за исполнением распоряжения Алексей Орлов оставил за собой.