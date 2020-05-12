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Вчера, 17:17

Забуксовали в кризисе

Забуксовали в кризисеРынок новых легковых автомобилей в Свердловской области по-прежнему не может оправиться от экономических последствий пандемии COVID-19. После прошлогоднего роста начал сокращаться также рынок подержанных автомобилей. В принципе, такая картина наблюдается по всей стране. По прогнозам аналитиков, продажи машин начнут расти во II квартале 2021 года. Но докризисных показателей эксперты не ожидают.

Данные о состоянии авторынка в регионах Уральского федерального округа были предоставлены 30 марта 2021 года на пресс-конференции, организованной сервисом «Авито».

Как рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, за первые два месяца 2021 года рынок новых легковых автомобилей в Свердловской области сократился на 3,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

За указанный период было продано 6 тыс. 720 автомобилей. За весь 2020 год по отношению к 2019 году сокращение авторынка составило 3% (продано 48 тыс. 067).

Фото 1 (Отчет аналитического агентства «Автостат»)

Рынок подержанных автомобилей в Свердловской области за первые два месяца 2021 года также снизился — на 4,2% (продано 22 тыс. 214 машин с пробегом). За прошлый год в сравнении с 2019 годом рынок вырос на 4,2% (до 166 тыс. 910).

Такая же тенденция прошлого года наблюдалась в Екатеринбурге. За прошлый год рынок новых легковых автомобилей снизился на 4,4% в сравнении с 2019 годом (продано 21 тыс. 665). Рынок подержанных автомобилей за тот же период вырос на 5,1% (до 49 тыс. 571).

Аналитик «Авито Авто» Алексей Ткачук, в свою очередь, отметил резкое увеличение спроса на подержанные авто. За 2020 год этот показатель вырос на 88% в сравнении с предыдущим годом.

«Мы наблюдали (в УрФО — прим. ред.) стремительный рост контента с начала прошлого года до мая, когда у дилеров были заполнены склады. А затем случился сильный спрос на рынке, и количество автомобилей начало снижаться. Их неоткуда было взять», — сказал А. Ткачук.

Фото 2 Отчет аналитического агентства «Автостат»

Вслед за ростом спроса начали увеличиваться цены. Средняя стоимость подержанных машин в Уральском федеральном округе выросла на 14% в сравнении с 2019 годом, до 418 тыс. руб. В Свердловской области — на 20%. Больше половины предложений по подержанным автомобилям в Свердловской области представлены с ценой до 500 тыс. руб.

Эксперт также обратил внимание на то, что в структуре объявлений растет количество профессиональных продавцов, которые выкупают машины у частных лиц для последующей перепродажи. В ближайшие годы соотношение предложений от частных лиц и дилеров, как полагает Алексей Ткачук, составит 50/50. В этой связи аналитик считает перспективным бизнес, связанный с продажей подержанных машин.

«Рынок новых автомобилей так и не восстановился. Мы видим, что производители снижают производство, потому что снижается покупательская способность граждан. Восстановление новых авто будет небольшое. Не стоит ждать возвращения к докризисному уровню», — отметил аналитик.

«Мы вернулись на семь лет назад к показателю опять в 1,5 млн (проданных автомобилей — прим. ред.). Все мы верили в 2,5 млн и 3 млн. Пока к росту мы не вернулись», — подвел федеральные итоги директор аналитического агентства «Автостат».

В то же время он выразил уверенность, что уже со II квартала 2021 года можно ожидать роста продаж.

Фото 3 («Авито Авто»)

Другой вопрос, с какими данными сопоставлять эти цифры. Если со II кварталом 2020 года, то, естественно, динамика будет положительной, поскольку с апреля прошлого года экономика страны была остановлена. Если же сравнивать с цифрами за 2019 год, то, судя по настроению самих экспертов, роста сложно ожидать. В свою очередь, от потребительского спроса зависит объем выпуска новых машин и, соответственно, рынок подержанных автомобилей.

Со слов Алексея Ткачука, самим дилерам интересно работать с машинами с пробегом меньше 10 лет. В идеале — от одного года до пяти лет. Однако транспортных средств с таким пробегом на рынке становится все меньше, а дилеров — все больше.

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