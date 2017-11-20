ПНТЗ освоил производство нового вида высокоточных труб для заказчиков из Евросоюза

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), освоил производство нового вида высокотехнологичной трубной продукции. Первые партии такой продукции уже отгружены заказчикам из Евросоюза.



Как сообщает пресс-служба ТМК, бесшовные холоднодеформированные стальные трубы изготовлены по европейскому стандарту EN 10305-1.



Новый вид высокоточных труб с минимальным допуском по наружному и внутреннему диаметрам +/- 0,08 мм отличается высоким качеством поверхности, широким размерным рядом, гарантированными механическими и технологическими характеристиками.



Для выпуска продукции на ПНТЗ скорректировали технологию производства труб, а также изготовления и подбора волочильного инструмента. Также была усовершенствована технология нанесения консервационного покрытия, защищающего поверхность труб от коррозии во время транспортировки и хранения.



«Мы постоянно расширяем предложения для клиентов в том числе с целью укрепления позиций на международных рынках. Освоение нового вида высокоточных труб позволит компании расширить географию европейских поставок. Первые партии продукции объемом 30 тонн уже отгружены немецким, австрийским и голландским компаниям», — отметил директор по продажам ТМК Денис Приходько.



На предприятии планируется производить до 200 т таких труб в год. В странах ЕС новый вид продукции ПНТЗ будет использоваться в машиностроении, гидравлике, вагоно- и автомобилестроении, уточняет пресс-служба ТМК.