Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — на 47 коп.

УрБК, Москва, 30.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 12,64 коп., до 75,70 руб., курс евро — на 46,69 коп., до 88,88 руб.
УрБК, Москва, 26.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 марта 2021 года. Курс долл. ...16.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро — на 36 коп.
УрБК, Москва, 16.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 марта 2021 года. Курс долл. ...15.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 45 коп.
УрБК, Москва, 15.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 марта 2021 года. Курс долл. ...11.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 20 коп.
УрБК, Москва, 11.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 марта 2021 года. Курс долл. ...03.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 1 руб., евро — на 69 коп.
УрБК, Москва, 03.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 марта 2021 года. Курс долл. ...