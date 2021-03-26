Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — на 47 коп.

УрБК, Москва, 30.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 12,64 коп., до 75,70 руб., курс евро — на 46,69 коп., до 88,88 руб.