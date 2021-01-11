«Россети Урал» — «Екатеринбург» модернизировали девять подстанций в столице Урала

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») завершили работы по модернизации систем сбора и передачи информации на четырех подстанциях 110 кВ, а также по оснащению шести подстанций 110 кВ системами регистрации параметров аварийных событий.



Как сообщает отдел по связям с общественностью компании, стоимость модернизации оборудования составила порядка 160 млн руб.



Работы были проведены на подстанциях: Авиатор, Литейная, Московская, Овощная, Панельная, Родник, Термическая, Северная, Уктусская, питание от которых получают потребители всех категорий надежности, расположенные в разных районах города.



В рамках модернизации системы сбора и передачи информации энергетики установили на подстанциях современные устройства телемеханики российского производства, которые обладают большим комплексом возможностей и обеспечивают сбор более одной тысячи телепараметров.



«Они позволяют диспетчеру оперативно-диспетчерской службы в режиме реального времени получать информацию о работе оборудования подстанции, отслеживать состояние параметров сети, а также удаленно управлять коммутационными аппаратами. Передача телеметрической информации осуществляется посредством современных цифровых каналов по волоконно-оптическим линиям связи», — сообщают в компании.



Система регистрации аварийных событий (РАС) обеспечивает с достаточной точностью запись электрических параметров режимов, происходящих в нештатных ситуациях в электроустановках, с целью проведения последующего анализа событий и установления причин возникновения ненормальных режимов.



Внедрение системы сбора и передачи информации позволит повысить надежность функционирования и управляемость подстанцией, что снизит затраты на оперативное обслуживание и сократит время перерыва электроснабжения клиентов, уточняют в компании «Россети Урал» — «Екатеринбург».