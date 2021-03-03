В Свердловской области к работе в загородных лагерях допустят непривитых против COVID-19 сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Вакцинация против COVID-19 для педагогического состава и других сотрудников оздоровительных организаций на Среднем Урале будет носить рекомендательный характер. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.



По ее словам, несмотря на добровольную вакцинацию, санитарные врачи рекомендуют поставить прививку против COVID-19.



«У нас вакцинация добровольная, но мы рекомендуем всем привиться. Да, мы говорим о том, что у нас могут попасть непривитые сотрудники, потому что это добровольное дело, но каждый сотрудник должен взвесить риски для себя. Если он будет привит, значит, он будет либо здоров, либо перенесет заболевание в легкой форме. Если он привит не будет, то риски повышаются. Исходя из принципа добровольности и осознания тех рисков, которые и он может принести, и для него могут быть в данной ситуации, повторюсь, мы рекомендуем, чтобы сотрудники, работающие в оздоровительных организациях, не важно, в каких, были привиты от коронавирусной инфекции», — сообщила Н. Моисеева.



Как уточнила представитель Роспотребнадзора, речь идет только о прививке против COVID-19. Остальные прививки, необходимые для допуска к работе в оздоровительных организациях, должны быть проставлены в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.



Как сообщал УрБК, в оздоровительную кампанию 2021 года свердловские власти планируют охватить организованным отдыхом до 80% детей школьного возраста, что составляет 432 тыс. 267 школьников.