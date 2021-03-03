УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:22

В Свердловской области к работе в загородных лагерях допустят непривитых против COVID-19 сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Вакцинация против COVID-19 для педагогического состава и других сотрудников оздоровительных организаций на Среднем Урале будет носить рекомендательный характер. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.

По ее словам, несмотря на добровольную вакцинацию, санитарные врачи рекомендуют поставить прививку против COVID-19.

«У нас вакцинация добровольная, но мы рекомендуем всем привиться. Да, мы говорим о том, что у нас могут попасть непривитые сотрудники, потому что это добровольное дело, но каждый сотрудник должен взвесить риски для себя. Если он будет привит, значит, он будет либо здоров, либо перенесет заболевание в легкой форме. Если он привит не будет, то риски повышаются. Исходя из принципа добровольности и осознания тех рисков, которые и он может принести, и для него могут быть в данной ситуации, повторюсь, мы рекомендуем, чтобы сотрудники, работающие в оздоровительных организациях, не важно, в каких, были привиты от коронавирусной инфекции», — сообщила Н. Моисеева.

Как уточнила представитель Роспотребнадзора, речь идет только о прививке против COVID-19. Остальные прививки, необходимые для допуска к работе в оздоровительных организациях, должны быть проставлены в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Как сообщал УрБК, в оздоровительную кампанию 2021 года свердловские власти планируют охватить организованным отдыхом до 80% детей школьного возраста, что составляет 432 тыс. 267 школьников.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 14:59 Загрузка детских лагерей в Свердловской области увеличится до 75% в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Загрузка детских здравниц на Среднем Урале в этом году будет увеличена на четверть — до ...

03.03.2021 В Екатеринбурге в очереди на вакцинацию против COVID-19 записано более 62 тыс. горожан

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. По информации на 2 марта первый компонент прививки против COVID-19 в Екатеринбурге ...

10.02.2021 В Екатеринбурге от COVID-19 привились 25 тыс. горожан

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. Количество привитых от COVID-19 жителей Екатеринбурга достигло 25 тыс. Об этом на ...

27.01.2021 Более 14 тыс. жителей Свердловской области привились против COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. С начала вакцинации населения в октябре 2020 года в Свердловской области против ...

29.09.2020 В Свердловской области от COVID-19 уже привили 12 человек

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2020. На Среднем Урале отработали методику вакцинирования от коронавирусной инфекции. В ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды02.03.2021Максим Спасский о проблеме мигрантов01.03.2021Коронавирус убивает цветочный бизнес Екатеринбурга03.03.2021Лидия Исаева: ФНС сделала все, чтобы изменения в налогообложении прошли для граждан без лишней нагрузки
Архив новостей
Март 2021 (704)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18