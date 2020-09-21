Предприниматели подсели на микрозаймы

В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная итогам работы микрофинансовых организаций (МФО) за 2020 год. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Светлана Фурдуй и председатель совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» Эльман Мехтиев.



Светлана Фурдуй рассказала, что в прошлом году на территориях Уральского ГУ Банка России (Курганская, Свердловская, Челябинская и Тюменская области (с АО), а также Пермский край, Оренбургская область и Республика Башкортостан) были выданы микрозаймы на общую сумму почти 13 млрд руб.



«В целом это практически столько же, сколько было в 2019 году. Однако в каждом регионе ситуация отличается. Так, в Курганской области объем выданных микрозаймов за год вырос на 70%, в Свердловской — на 20%. Вместе с тем в Республике Башкортостан показатель снизился на 23%», — заявила С. Фурдуй.



По ее словам, в прошлом году уральским МФО удалось заметно нарастить выдачу микрозаймов представителям малого и среднего бизнеса (МСБ).



«Субъекты МСБ в прошлом году оформили займы на общую сумму 6 млрд руб. Это на 20% больше уровня предыдущего года. По данным на 31 декабря 2020 года практически 70% совокупного портфеля МФО приходилось на займы МСП. За год эта доля выросла на 10 п. п. То есть мы видим, что микрофинансовые организации в 2020 году больше внимание уделяли кредитованию предпринимателей. В то же время сегмент займов «до зарплаты» за год сократился почти на 30%. Это связано с тем, что МФО стали осторожнее выдавать займы физическим лицам. Также можно выделить серьезное изменение скоринг-моделей, по которым оценивается заемщик. Еще одна причина — законодательные нововведения. Речь идет об ужесточении требований к минимальному размеру капитала для МФО, увеличении максимального размера микрозайма, который может быть выдан юрлицу или индивидуальному предпринимателю, и так далее», — сообщила С. Фурдуй.



В связи с этим микрофинансовым организациям стало выгоднее кредитовать бизнес. В условиях ограничений у многих предприятий возросла потребность в займах. Кроме того, сегмент выдачи займов МСБ малому и среднему бизнесу вырос за счет активных действий государственных МФО. Они выдавали льготные микрозаймы в рамках программ господдержки.



Эльман Мехтиев подтвердил, что в прошлом году в России произошел резкий рост объема выданных микрозаймов субъектам МСБ.



«Будем откровенны. Это произошло только за счет льготных программ. После того, как льготное финансирование остановится, так называемые некоммерческие МФО (компании с участием федеральных, региональных, муниципальных властей) вынужденно откатятся на предыдущие позиции», — считает председатель совета СРО «Микрофинансирование и развитие».



Э. Мехтиев также рассказал, как менялась ситуация с выдачей микрозаймов в РФ в прошлом году.



«Сразу после введения режима нерабочих дней мы увидели резкий рост спроса. В пиковый момент показатели были на 35% выше, чем в обычное время. Затем впервые за пять лет наблюдений мы увидели падение выдач. Особенно резким оно было во II квартале. В некоторые недели показатель снижался на 35%. В III квартале падение замедлилось до 5% по сравнению с началом года. К концу года объемы вернулись на «докоронавирусный» уровень. В январе 2021 года мы наблюдали некоторое снижение числа выдач. В феврале ситуация снова стабилизировалась», — сказал Э. Мехтиев.



Он отметил, что в целом российские МФО пережили кризис гораздо легче, чем ожидали многие эксперты.



Несмотря на это число участников рынка микрофинансовых организаций продолжает сокращаться. По данным Уральского ГУ Банка России, в прошлом году количество зарегистрированных МФО на Урале снизилось на 20% (на 40 компаний). Это в первую очередь связано со вступлением в силу новых законодательных требований, которые ограничили доступ для многих участников рынка МФО и снизили прибыль в сегменте «до зарплаты».