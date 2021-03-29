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«Атомстройкомплекс» расселит шесть ветхих домов в Екатеринбурге для строительства новой очереди ЖК «Северное сияние»

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Компания «Атомстройкомплекс» расселит шесть ветхих домов в Екатеринбурге для строительства новой очереди ЖК «Северное сияние», сообщает пресс-служба застройщика.

«Компания полностью расселила еще два двухэтажных барака на Уралмаше по ул. Авангардной, 7 и Калинина, 9. Специалисты продолжают переговоры с собственниками еще четырех домов по улице Авангардной. На освобождаемом участке будет построена новая очередь ЖК «Северное сияние», — говорится в сообщении.

«Атомстройкомплекс» расселит шесть ветхих домов в Екатеринбурге для строительства новой очереди ЖК «Северное сияние»

Напомним, компания занимается обновлением застроенной территории Орджоникидзевского района, в шаговой доступности от метро, с 2012 года. За эти годы застройщик уже переселил из ветхих и аварийных бараков более 270 семей, всего расселено 25 домов общей площадью порядка 15 тыс. квадратных метров.

ЖК «Северное сияние» является одним из самых масштабных объектов по развитию застроенных территорий в Екатеринбурге — за него компания уже получала престижную федеральную премию, по значимости сопоставимую с архитектурным «Оскаром», FIABCI PRIX D’EXCELLENCE в номинации «Лучший проект по развитию застроенных территорий».

«Территория обладает колоссальным потенциалом: это сердце популярного района, есть метро, остановки общественного транспорта, развитая инфраструктура — магазины, детские сады, школы, через дорогу — летний парк «Уралмаш». Конечно, ее нужно обновлять, делать более безопасной и комфортной для жизни», — рассказывает директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.

«Атомстройкомплекс» расселит шесть ветхих домов в Екатеринбурге для строительства новой очереди ЖК «Северное сияние»

По ее словам, за годы работы «Атомстройкомплекс» построил здесь несколько современных домов — с подземными паркингами, закрытыми дворами, современной инженерией, а также бизнес-центр, который почти полностью заполнили предприниматели с Уралмаша, ранее занимавшие офисы в устаревших, не приспособленных для того зданиях.

«Это позволило нам обеспечить возможности для жителей района работать здесь же. Активно развивается стрит-ритейл и сфера услуг: в коммерческих помещениях, примыкающих к жилью, уже работают продуктовые магазины, многопрофильная клиника, социальные учреждения. Так в ранее депрессивном районе появляются новые пешеходные маршруты и точки притяжения, увеличивается пешеходный трафик, район становится безопаснее», — отмечает Е. Спирина.

В компании «Атомстройкомплекс» уверены, что принятый недавно закон о комплексном развитии территорий обеспечит городу устойчивое развитие. Он не только формулирует прозрачный и понятный алгоритм расселения ветхих домов, но и гарантирует, что развитие территории будет всесторонним: наряду со строительством жилья на ней обязательно будет своевременно обновляться инфраструктура — школы, детские сады, поликлиники, дороги, а также рекреации — парки и бульвары.

Отметим, что «Атомстройкомплекс» одним из первых в регионе начал проводить реновацию старых кварталов и возводить современное жилье на месте ветхих бараков и частного сектора. Так, с 2011 года по договорам развития застроенных территорий застройщик переселил в новые квартиры более 1 тыс. 200 семей из непригодных для жизни многоквартирных домов. В основном это были двух- и трехэтажные постройки в микрорайонах Эльмаш, Уралмаш, Пионерский, Широкая Речка, Втузгородок.

Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев неоднократно высказывался в пользу разработки нового механизма реновации в Свердловской области.

«Мы очень много отселяем людей из аварийного жилья. Нередко возникают споры с жильцами, которые выдвигают неадекватные требования по выкупу своей квартиры. К примеру, хотят получить сумму в десять раз выше среднерыночной. Или вообще отказываются куда-то переезжать. В этих условиях инвесторам крайне сложно что-то прогнозировать. Бывает, что компания уже вложила серьезные средства в реализацию проекта, в переселение людей, а стройка начаться не может из-за отсутствия договоренностей с одним из собственников», — рассказывал В. Ананьев.

По его словам, принятие закона о реновации позволит девелоперам получить площади для дальнейшей реконструкции на рыночных условиях. Это касается не только жилья, но и коммерческих помещений, которые мешают развитию Екатеринбурга и жителям окружающих домов, — старых мастерских, гаражей, складов.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

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