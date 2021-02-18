УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:24

Цены на рынке подержанных автомобилей Среднего Урала выросли на 20%

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Цены на рынке подержанных автомобилей в Свердловской области с февраля 2020 года по февраль 2021 года выросли на 20%. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил аналитик «Авито Авто» Алексей Ткачук.

Больше половины предложений по подержанным автомобилям в Свердловской области представлены с ценой до 500 тыс. руб.

Отчет аналитического агентства «Автостат»
Отчет аналитического агентства «Автостат»

Для сравнения: средняя цена на рынке подержанных автомобилей в Уральском федеральном округе выросла на 14%, до 418 тыс. руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 13:48 Рынок подержанных автомобилей в УрФО за год сократился на 25%

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Рынок подержанных автомобилей в Уральском федеральном округе с февраля 2020 года по ...

18.02.2021 Число предложений по продаже подержанных автомобилей в Екатеринбурге с конца 2020 года снизилось на 9,3%

Число предложений по продаже подержанных автомобилей в Екатеринбурге с конца 2020 года снизилось на 9,3%, следует из ...

18.02.2021 Число предложений по продаже подержанных автомобилей в Екатеринбурге с конца 2020 года снизилось на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Число предложений по продаже подержанных автомобилей в Екатеринбурге с конца 2020 года ...

12.09.2014 Рынок подержанных автомобилей в УрФО вырос в августе на 5%

Рынок подержанных автомобилей в Уральском федеральном округе в августе 2014 года вырос на 5% по отношению к уровню ...

12.09.2014 Рынок подержанных автомобилей в УрФО вырос в августе на 5%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2014. Рынок подержанных автомобилей в Уральском федеральном округе в августе 2014 года вырос ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды02.03.2021Максим Спасский о проблеме мигрантов01.03.2021Коронавирус убивает цветочный бизнес Екатеринбурга03.03.2021Лидия Исаева: ФНС сделала все, чтобы изменения в налогообложении прошли для граждан без лишней нагрузки
Архив новостей
Март 2021 (704)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18