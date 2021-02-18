Цены на рынке подержанных автомобилей Среднего Урала выросли на 20%

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Цены на рынке подержанных автомобилей в Свердловской области с февраля 2020 года по февраль 2021 года выросли на 20%. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил аналитик «Авито Авто» Алексей Ткачук. Больше половины предложений по подержанным автомобилям в Свердловской области представлены с ценой до 500 тыс. руб. Отчет аналитического агентства «Автостат» Для сравнения: средняя цена на рынке подержанных автомобилей в Уральском федеральном округе выросла на 14%, до 418 тыс. руб.

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