Цены на рынке подержанных автомобилей Среднего Урала выросли на 20%

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Цены на рынке подержанных автомобилей в Свердловской области с февраля 2020 года по февраль 2021 года выросли на 20%. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил аналитик «Авито Авто» Алексей Ткачук.
Больше половины предложений по подержанным автомобилям в Свердловской области представлены с ценой до 500 тыс. руб.
Отчет аналитического агентства «Автостат»
Для сравнения: средняя цена на рынке подержанных автомобилей в Уральском федеральном округе выросла на 14%, до 418 тыс. руб.
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