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Вчера, 15:03

Объем выданных уральским предпринимателям микрозаймов за год вырос на 20%

В 2020 году объем выданных уральским предпринимателям микрозаймов вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Светлана Фурдуй.

По ее словам, в прошлом году на территориях Уральского ГУ Банка России (Курганская, Свердловская, Челябинская и Тюменская области (с АО), а также Пермский край, Оренбургская область и Республика Башкортостан) были выданы микрозаймы на общую сумму почти 13 млрд руб.

«В целом это практически столько же, сколько было в 2019 году. Однако в каждом регионе ситуация отличается. Так, в Курганской области объем выданных микрозаймов за год вырос на 70%, а в Свердловской — на 20%. Вместе с тем в Республике Башкортостан показатель снизился на 23%», — заявила С. Фурдуй.

По ее словам, в прошлом году уральским МФО удалось заметно нарастить выдачу микрозаймов представителям малого и среднего бизнеса (МСБ).

«Субъекты МСБ в прошлом году оформили займы на общую сумму 6 млрд руб. Это на 20% больше уровня предыдущего года. По данным на 31 декабря 2020 года практически 70% совокупного портфеля МФО приходилось на займы МСП», — отмечает С. Фурдуй.

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