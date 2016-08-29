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Загрузка детских лагерей в Свердловской области увеличится до 75% в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Загрузка детских здравниц на Среднем Урале в этом году будет увеличена на четверть — до 75%. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник отдела воспитательной работы и оздоровительной кампании министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов.

По его словам, летняя оздоровительная кампания в 2021 году начнется 1 июня. В этом году свердловские власти планируют охватить организованным отдыхом до 80% детей школьного возраста, что составляет 432 тыс. 267 школьников.

По информации на 30 марта в реестре детских оздоровительных организаций, которым разрешено работать в 2021 году, находятся 1 тыс. 221 организация. Из них 69 загородных, 1 тыс. 042 лагеря дневного пребывания, 23 санаторно-оздоровительных лагеря. Также будут функционировать детские палаточные лагеря.

В 2020 году в Свердловской области функционировало 55 загородных оздоровительных лагерей, 14 санаторно-оздоровительных и только четыре с дневным пребыванием детей.

На организацию отдыха и оздоровления детей в бюджете Свердловской области предусмотрено 1 млрд 982 млн руб., из них 1 млрд 412 млн руб. — в виде субсидии муниципалитетам.

«Финансовые средства в виде субсидий на отдых и оздоровление можно будет расходовать в том числе для приобретения устройств, средств дезинфекции, медицинского контроля, проведения тестирования и на стимулирование работников оздоровительных организаций, которые там находятся в условиях постоянного пребывания» — рассказал А. Карсканов.

На проведение капитальных ремонтов в организациях оздоровления детей в этом году в региональном бюджете предусмотрено порядка 100 млн руб. Муниципалитеты, где будут проведены ремонты, уже отобраны, уточнил А. Карсканов.

Как рассказал начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко, в 2021 году оздоровительным отдыхом будут охвачены более 28 тыс. юных жителей уральской столицы. Из них порядка 23 тыс. смогут отдохнуть в загородных оздоровительных лагерях, порядка 5 тыс. — в санаториях и лагерях круглогодичного действия, и порядка 150 школьников смогут поехать на Черное море в рамках проекта «Поезд здоровья».

В Екатеринбурге средняя стоимость путевки для ребенка в оздоровительный лагерь в 2021 году составит 24 тыс. руб., уточнил К. Шевченко.

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