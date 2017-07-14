Следственный комитет проводит проверку из-за травмирования работника автосалона в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Следственное управление СК России по Свердловской области проводит проверку по факту травмирования работника автосалона в Екатеринбурге. Об этом сообщает старший помощник руководителя ведомства Александр Шульга.
Инцидент произошел утром 28 марта в техническом помещении автосалона по улице Высоцкого в Екатеринбурге. По этому факту организовано проведение доследственной проверки.
«Предварительно установлено, что в момент произошедшего мужчина, используя «болгарку», распиливал пустую 200-литровую бочку, в которой ранее хранились горюче-смазочные материалы. По имеющимся данным, из-за попадания в бочку искр произошло воспламенение скопившихся в бочке горючих паров, что вызвало мощный хлопок», — говорится в сообщении.
В результате мужчина получил черепно-мозговую травму. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Отмечается, что в рамках проверочных мероприятий следователем СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы сотрудников автосалона, судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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