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Вчера, 13:22

В Свердловской области выявлено 136 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 30 марта 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 82 тыс. 387 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 11 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 726. За сутки из больниц выписаны 148 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 75 тыс. 711 человек.

В России за минувшие сутки был выявлено 8 тыс. 277 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 536 тыс. 820 человек. За сутки зарегистрировано 409 летальных случаев (всего 98 тыс. 442), выздоровели 9 тыс. 588 человек (всего 4 млн 155 тыс. 996).

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