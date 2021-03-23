В Свердловской области выявлено 136 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 30 марта 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 82 тыс. 387 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 11 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 726. За сутки из больниц выписаны 148 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 75 тыс. 711 человек.



В России за минувшие сутки был выявлено 8 тыс. 277 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 536 тыс. 820 человек. За сутки зарегистрировано 409 летальных случаев (всего 98 тыс. 442), выздоровели 9 тыс. 588 человек (всего 4 млн 155 тыс. 996).