Жительница Екатеринбурга перевела на счета мошенников более 800 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. В Екатеринбурге злоумышленники выманили более 800 тыс. руб. у местной жительницы, обещая ей прибыль от размещения денег на электронной бирже.



Как сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД, в отдел полиции № 5 обратилась 53-летняя местная жительница, которая сообщила полицейским, что неизвестные обманным путем завладели принадлежащими ей 830 тыс. руб.



Выяснилось, что в январе этого года потерпевшая инвестировала на одной из торговых площадок денежные средства с целью получения прибыли. Общая сумма инвестиций составила порядка 220 долл. США. Затем на счет женщины пришли 25 долл. США, а «специалисты» торговой площадки посоветовали ей вложить еще больше денег. Затем она оформила в банках несколько кредитов, а также сняла со своего накопительного счета оставшиеся сбережения. Все деньги женщина перевела на счета злоумышленников.



Затем пострадавшая, увидев на своем счете сумму в 23 тыс. долл. США, решила вывести половину этих средств. Поверив злоумышленникам, сказавшим ей, что за эту операцию она должна внести комиссию (130 тыс. руб.), а также налог на прибыль (155 тыс. руб.), женщина оформила две кредитные карты и перевела заемные деньги на указанные счета. После слов о том, что ей необходимо также оплатить страховку, екатеринбурженка поняла, что ее обманули.



Сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.