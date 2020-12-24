Министром финансов Свердловской области назначен Александр Старков

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области сегодня на заседании парламента утвердили назначение Александра Старкова на должность министра финансов региона.
Напомним, 24 декабря 2020 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Александра Старкова исполняющим обязанности министра финансов региона.
А. Старков в 2001 году закончил Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) по специальности «Финансы и кредит». В 2001 году он начал работать в финансово-бюджетном управлении администрации Екатеринбурга. В разные годы занимал должности начальника отдела казначейского исполнения бюджета финансово-бюджетного управления, зампредседателя комитета по экономике администрации муниципалитета. С марта 2011 года, на протяжении последних десяти лет, занимал должность замминистра финансов Свердловской области, курировал проекты, направленные на развитие процессов казначейского исполнения бюджета в регионе, в том числе развитие автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом.
Отметим, что Галина Кулаченко, возглавлявшая региональный минфин с 2012 года, ушла в отставку в середине декабря прошлого года.
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