Суд отправил в колонию бывшего топ-менеджера «Карабашских абразивов» за коммерческий подкуп в сумме более 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Суд Екатеринбурга признал бывшего директора по логистике челябинского предприятия «Карабашские абразивы» виновным в коммерческом подкупе на общую сумму более 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, судом установлено, что в период с 2017 по 2019 год обвиняемый получил посредством банковских переводов денежные средства в сумме более 6 млн руб. от представителей транспортных организаций в качестве коммерческих подкупов за направление им заявок на предоставление железнодорожных составов для перевозки грузов.
Ленинский районный суд Екатеринбурга признал бывшего топ-менеджера ООО «Карабашские абразивы» виновным по шести преступлениям, предусмотренным частями 6, 7 и 8 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, совершенный в значительном, крупном и особо крупном размере», и приговорил его к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Также судом назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности сроком на 4 года и штрафа в размере 8 млн руб., уточняют в Уральской транспортной прокуратуре.
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