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Вчера, 10:24

Гостиницы Four Elements Hotel в Екатеринбурге, Перми и Кирове сменили собственника

УрБК, Москва, 30.03.2021. Российская сеть гостиниц Four Elements Hotel сменила собственника, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на портал kartoteka.ru.

В марте текущего года учредителем компаний ООО «Опере» (управляет гостиницей в Екатеринбурге), ООО «Пилвар» (в Перми), ООО «Конс» (в Кирове) стала Наталья Павлова, которая является генеральным директором московского АО «Приоритет торг».

Отметим, что в настоящее время латвийский банк PNB Banka через суды требует право залога на отели сети.

Ранее сеть отелей принадлежала компании «Бизнес-Контакт» и работала под брендом Hilton. Летом 2020 года контроль над Four Elements Hotel получил московский предприниматель Михаил Зайцев.

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