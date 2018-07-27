Гостиницы Four Elements Hotel в Екатеринбурге, Перми и Кирове сменили собственника

УрБК, Москва, 30.03.2021. Российская сеть гостиниц Four Elements Hotel сменила собственника, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на портал kartoteka.ru.
В марте текущего года учредителем компаний ООО «Опере» (управляет гостиницей в Екатеринбурге), ООО «Пилвар» (в Перми), ООО «Конс» (в Кирове) стала Наталья Павлова, которая является генеральным директором московского АО «Приоритет торг».
Отметим, что в настоящее время латвийский банк PNB Banka через суды требует право залога на отели сети.
Ранее сеть отелей принадлежала компании «Бизнес-Контакт» и работала под брендом Hilton. Летом 2020 года контроль над Four Elements Hotel получил московский предприниматель Михаил Зайцев.
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