РСПП просит правительство РФ снизить норму переработки упаковки с 2022 года

УрБК, Москва, 30.03.2021. С 1 января 2022 года правительство РФ начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку, иначе компании будут платить экосбор по двойному нормативу. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит кабмин пересмотреть эту норму.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на текст письма, в правительство обратились изготовители напитков и продуктов питания, входящие в РСПП.
В частности, компании называют такие меры жесткими, просят с 1 января 2022 года установить норматив переработки упаковки на уровне 35%, а не 100%, как уже одобрено правительством, и постепенно его повышать.
Как сообщила исполнительный директор ассоциации «Промышленность за экологию» Любовь Меланевская, 100-процентный норматив утилизации даст рост себестоимости потребительских товаров в упаковке в среднем на 2-3%, при этом цена на полке в магазине вырастет на 5-6%.
По ее словам, наиболее чувствительна в этом плане молочная отрасль, так как продукты уже сегодня идут с минимальной маржей производителя.
Однако в Минэкономразвития считают, что такой «экологичный» подход не приведет к росту цен.
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