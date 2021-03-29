Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе-феврале сократился на 22%

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в феврале 2021 года составил 3 млрд 363 млн руб., что на 20,1% меньше уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.
Напомним, что в январе-феврале 2021 года оборот предприятий общепита на Среднем Урале сократился на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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