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Средний размер выданных в феврале автокредитов в Свердловской области вырос на 16%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. В Свердловской области средний размер выданных в феврале этого года автокредитов составил 868 тыс. 532 руб., что на 16,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года (747 тыс. 117 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 18-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. В первую пятерку по размеру выданных в феврале текущего года автокредитов попали Москва (1 млн 497 тыс. руб.), Московская область (1 млн 221,1 тыс. руб.), Санкт-Петербург (1 млн 176,8 тыс. руб.), Краснодарский край (1 млн 081,3 тыс. руб.), а также в Ленинградская область (1 млн 023,7 тыс. руб.).

При этом, согласно исследованию НБКИ, наиболее заметно средний размер выданных в феврале 2021 года автокредитов вырос в Кемеровской области (плюс 77,9%), Республике Татарстан (плюс 26,9%), Омской (плюс 23,9%), Самарской (плюс 23,5%) и Ульяновской (плюс 21,7%) областях.

В целом по стране в феврале этого года средний размер выданных кредитов на покупку автомобилей (новых и с пробегом) составил 980,9 тыс. руб., что на 20,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (815,5 тыс. руб.). В то же время по сравнению с прошлым месяцем этот показатель в феврале вырос на 7,6% (в январе 2021 года — 911,7 тыс. руб.).

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