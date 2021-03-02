Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в феврале снизился на 4%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в феврале 2021 года составил 195 млрд 994 млн руб., что на 3,9% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.
В январе-феврале 2021 года оборот оптовой торговли на Среднем Урале сократился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Оборот розничной торговли Свердловской области в феврале 2021 года составил 85 млрд 937 млн руб., что на 12,1% ниже ...Вчера, 10:29 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-феврале сократился на 13%
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. Оборот розничной торговли Свердловской области в феврале 2021 года составил 85 млрд 937 ...02.03.2021 Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в январе сократился на 2%
Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе 2021 года составил 176 млрд 196 млн руб., что на 2,1% меньше ...02.03.2021 Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в январе сократился на 2%
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе 2021 года составил 176 млрд 196 ...03.02.2021 Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в прошлом году вырос на 7,5%
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в декабре 2020 года составил 239 млрд ...