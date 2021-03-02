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Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в феврале снизился на 4%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в феврале 2021 года составил 195 млрд 994 млн руб., что на 3,9% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.

В январе-феврале 2021 года оборот оптовой торговли на Среднем Урале сократился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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