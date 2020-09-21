В Свердловской области суд рассмотрит дело о нелегальных мигрантах на предприятии в Качканаре

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. В Качканарский городской суд передано уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в организации незаконного пребывания иностранцев в России, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии органа дознания, у прибывших в Россию 11 граждан Узбекистана закончился срок их законного пребывания на территории страны.
«Зная об этом факте, будучи учредителем предприятия по производству помольных шаров и не имея разрешения на привлечение и использование иностранных работников для осуществления трудовой деятельности, качканарец в период с июля 2018 года по декабрь 2020 года не подавал соответствующие уведомления в органы МВД, обеспечив иностранных граждан работой, а также организовал необходимые условия для их размещения», — говорится в сообщении.
В итоге иностранцы продолжали незаконно проживать и работать в производственном корпусе.
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