Каждый десятый россиянин сталкивался с мошенничеством в сфере интернет-покупок

УрБК, Москва, 29.03.2021. За последний год каждый десятый житель России (11%) сталкивался с мошенничеством в сфере интернет-покупок. Из них 7% потеряли финансовые средства в результате действий злоумышленников и только 4% смогли вернуть свои деньги. Об этом сообщается в исследовании аналитического центра НАФИ.
Только 11% опрошенных россиян считают, что покупатель должен самостоятельно оценивать все риски при взаимодействии с недобросовестными продавцами. 61% считает, что ключевую роль в борьбе с мошенниками должны играть правоохранительные органы. 13% считают, что это дело торговых площадок. 12% возлагают ответственность на интернет-провайдеров, передает «Финмаркет».
«Может показаться, что бороться со схемами интернет-мошенничества можно только на уровне правоохранительных органов. Действительно, с системой мошенничества в первую очередь может и должно бороться государство. Однако нельзя следовать логике патернализма и перекладывать ответственность там, где от действий конкретного человека серьезно зависит его собственная безопасность. Важно повышать уровень цифровой грамотности людей — в том числе для того, чтобы пользователи могли обезопасить себя от интернет-мошенников», — объясняет и. о. директора направления исследований в сфере человеческого капитала НАФИ Лейсан Баймуратова.
Всероссийский опрос проведен в январе 2021 года. Всего было опрошено 1 тыс. 600 человек из 53 регионов России, уточняют в НАФИ.
УрБК, Москва, 07.08.2017. Большая часть представителей интернет-аудитории пользуется услугами интернет-банка (81%), к ...05.06.2013 Четверть россиян сталкивались с мошенничеством при использовании банковских карт
УрБК, Москва, 05.06.2013. 26% россиян заявили, что сталкивались с мошенничеством с использованием платежных карт. 74% ...17.04.2013 НАФИ: 25% россиян считают сбережениями любые накопленные денежные средства
УрБК, Москва, 17.04.2013. Согласно данным всероссийского опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), ...09.10.2012 НАФИ: лишь 20% россиян, обладающих банковским счетом, пользуются интернет-банкингом
УрБК, Москва, 09.10.2012. Только пятая часть россиян пользуется интернет-банкингом, при этом 46% считают такой способ ...14.09.2012 Доля россиян, совершающих платежи через кассы банковских отделений, сократилась на 13%
УрБК, Москва, 14.09.2012. Доля россиян, совершающих регулярные платежи, за прошедшие полтора года выросла с 39 до 67%. ...