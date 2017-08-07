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Вчера, 16:47

Каждый десятый россиянин сталкивался с мошенничеством в сфере интернет-покупок

УрБК, Москва, 29.03.2021. За последний год каждый десятый житель России (11%) сталкивался с мошенничеством в сфере интернет-покупок. Из них 7% потеряли финансовые средства в результате действий злоумышленников и только 4% смогли вернуть свои деньги. Об этом сообщается в исследовании аналитического центра НАФИ.

Только 11% опрошенных россиян считают, что покупатель должен самостоятельно оценивать все риски при взаимодействии с недобросовестными продавцами. 61% считает, что ключевую роль в борьбе с мошенниками должны играть правоохранительные органы. 13% считают, что это дело торговых площадок. 12% возлагают ответственность на интернет-провайдеров, передает «Финмаркет».

«Может показаться, что бороться со схемами интернет-мошенничества можно только на уровне правоохранительных органов. Действительно, с системой мошенничества в первую очередь может и должно бороться государство. Однако нельзя следовать логике патернализма и перекладывать ответственность там, где от действий конкретного человека серьезно зависит его собственная безопасность. Важно повышать уровень цифровой грамотности людей — в том числе для того, чтобы пользователи могли обезопасить себя от интернет-мошенников», — объясняет и. о. директора направления исследований в сфере человеческого капитала НАФИ Лейсан Баймуратова.

Всероссийский опрос проведен в январе 2021 года. Всего было опрошено 1 тыс. 600 человек из 53 регионов России, уточняют в НАФИ.

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